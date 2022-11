Renaud Pfeffer, vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes en charge de la sécurité, est l'invité de 6 minutes chrono.

Emmanuel Macron a pris tous les décideurs locaux de court en annonçant, ce dimanche, une enveloppe de trois milliards d'euros pour développer des trains urbains dans les dix plus grandes métropoles de France. La ville de Lyon et la métropole de Lyon ont rapidement fait savoir qu'ils saisiraient la main tendue. “Nous sommes prêts. C'est un dossier sur lequel nous travaillons depuis longtemps avec Laurent Wauquiez. On a un projet qui coute entre 1,5 et 7 milliards d'euros. Le président de la République a annoncé sa volonté d'accompagner la création de 10 RER en France. Maintenant on l'interroge : combien met-il sur la table pour le RER de l'agglomération lyonnaise", souligne Renaud Pfeffer, vice-président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes en charge de la sécurité.

L'élu régional revient aussi sur les relations parfois complexes entre la majorité écologiste de la métropole et le conseil régional sur la question du RER à la lyonnaise : "le projet n'est pas bloqué. Il fallait le travailler. Rien ne peut faire bloquer un projet comme celui-ci. Laurent Wauquiez l'a redit ce n'est pas un sujet partisan. Il faut que chacun fasse un effort et mette les moyens financiers".