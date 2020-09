Collectes de sang : le 5 octobre à Lyon, les 7 et 8 octobre à Villeurbanne

L'Etablissement français du sang organise des collectes les 5, 7 et 8 octobre à l'Auditorium de Lyon et sur le campus de la Doua, à Villeurbanne. En raison de la crise sanitaire, il devient urgent de reconstituer les réserves de sang.

Fin août, l'Etablissement français du sang avait tiré la sonnette d'alarme : les réserves de sang n'ont jamais été aussi basses. Depuis, les donneurs n'ont pas été assez nombreux pour les renflouer. "Elles n'ont pas été aussi faibles depuis 10 ans", s'alarme l'Etablissement français du sang. Or, en raison de la crise sanitaire, les besoins n'ont jamais été aussi importants.

L'Etablissement français du sang organise donc des collectes :

Le 5 octobre à Lyon. De 11h à 19h, les donneurs seront accueillis à l'Auditorium, dont l'entrée se trouve place Charles de Gaulle, dans le 3e arrondissement de Lyon.

Les 7 et 8 octobre à Villeurbanne. De 10h à 18h 30, les donneurs seront accueillis à la Halle de tennis inter-universitaire du campus de la Doua. Des animations et une collation seront également proposées.

Les personnes ayant été testées positives au COVID-19 doivent attendre 28 jours après la fin de leurs symptômes pour pouvoir donner leur sang.

Il est possible de s'inscrire aux collectes des 5, 7 et 8 octobre ici. Des collectes mobiles existent également, plus d'informations ici.