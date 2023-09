Malgré le manque de chauffeurs de cars scolaires dans la région Auvergne-Rhône-Alpes pour la rentrée scolaire, le ramassage scolaire est jusqu'ici effectué.

En comparaison avec l'année 2022, la pénurie de chauffeurs de cars scolaires s'améliore dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. La semaine dernière, pour la rentrée, les quelque 200 000 élèves du territoire ont ainsi presque tous pu être acheminés jusqu'à leur école.

Presque, car "à la régie des transports de l'Ain, 23 chauffeurs ne se sont pas présentés lundi 4 septembre au matin, ce qui a laissé 1 200 élèves sur le carreau", déplore Paul Vidal, conseiller délégué aux transports scolaires de la collectivité régionale, qui reconnaît ne pas avoir réussi à obtenir le fin mot de cette absence. La situation est toutefois désormais réglée, puisqu'au lendemain de la rentrée, les chauffeurs manquants se sont présentés.

Retraités et agriculteurs à la rescousse

Reste qu'il manque toujours environ 750 chauffeurs de cars scolaires au niveau régional. "Nous ne sommes pas encore sortis du tunnel", prévient Paul Vidal, avant d'ajouter qu'il faudrait "à peu près une centaine" de chauffeurs en plus "pour que la situation soit confortable". À noter qu'au niveau national, il manquerait cette année 6 000 chauffeurs de cars scolaires, contre 8 000 l'an passé.

Dans la région, pour faire face à la pénurie de chauffeurs de cars plusieurs mesures avaient été mises en place et commencent à porter leurs fruits. "On a financé le permis D pour les retraités et les agriculteurs", souligne Paul Vidal. Depuis le début de cette opération, 64 retraités et agriculteurs ont donc pris le poste de chauffeurs pour le ramassage scolaire. "Ça leur permet d'avoir un complément de salaire, en notant qu'il s'agit bien d'un service partiel", appuie le conseiller régional.

"Notre problème, c'est la pyramide des âges, et elle est très âgée. Quand nos chauffeurs partent à la retraite, nous n'arrivons pas à recruter" Paul Vidal, conseiller délégué aux transports scolaires de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Pour qu'aucun enfant ne soit laissé sur le carreau, certains ajustements ont également été faits par les transporteurs. "On demande aux élèves de se lever plus tôt pour avoir le temps de faire deux ramassages dans la matinée. On réorganise également les circuits et parfois les sociétés de transports arrivent à trouver des conducteurs" supplémentaires, indique la Région.

De manière à renforcer l'attractivité du métier, en 2021 le gouvernement avait notamment modifié l'âge minimal permettant d'obtenir le permis D, passant de 21 ans à 18 ans.