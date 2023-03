Cofondateur de l’institut Paul Bocuse, le Lyonnais Gérard Pélisson est mort

Le Lyonnais Gérard Pélisson cofondateur de l’Institut Paul Bocuse et du groupe d’hôtellerie Accor est décédé à l’âge de 91 ans ce lundi 6 mars.

L’ancien diplômé du MIT, aux États-Unis, puis cofondateur de l’Institut Paul Bocuse et du Groupe Accor, la référence de l’hôtellerie en France, s’est éteint. Gérard Pélisson est mort à l’âge de 91 ans "à la suite d’une longue maladie ", a annoncé lundi 6 mars sa famille à l’Agence France-Presse (AFP).

Fondateur d'une puissance mondiale

Avec ses 5 400 établissements répartis sous diverses enseignes, le groupe Accor est aujourd'hui considéré comme le 6e groupe hôtelier mondial. Un accomplissement que salut Thierry Fontaine, le président général de la Chambre de l’industrie hôtelière et touristique du Rhône, "Accor est un symbole pour nous et une institution mondialement connue, donc merci Gérard Pélisson". Encore sous le choc de cette nouvelle, Thierry Fontaine souligne également auprès de Lyon Capitale l'engagement de Gérard Pélisson dans la création de l'école de la gastronomie lyonnaise.

Cofondateur de l’Institut Paul Bocuse

De sa longue et belle vie, le natif de Lyon a aussi contribué à développer l’élite de la cuisine avec la construction de l’Institut Paul Bocuse. Créée en 1990 par Paul Bocuse et Gérard Pélisson, l’école a toujours voulu développer les jeunes talents du pays. "Il était un très grand monsieur qui a toujours voulu contribuer à l’essor de la restauration" , appuie Paul Maurice Morel, directeur général des Restaurants et Brasseries Bocuse. Conscient de son apport dans le rayonnement de la cuisine lyonnaise, Paul Maurice-Morel confie son "immense respect pour lui, dans la continuité de la très grande complicité qui existait entre Gérard Pélisson et Paul Bocuse".

