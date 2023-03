Lancement de la semaine nationale des métiers du nucléaire en Auvergne-Rhône-Alpes ce lundi

Du 6 au 10 mars, Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes et l'université des métiers du nucléaire s'associent pour organiser la première semaine des métiers du nucléaire.

C'est la première fois qu'une semaine nationale des métiers du nucléaire est lancée. En partenariat avec l'université des métiers du nucléaire, Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes lance cet événement du 6 au 10 mars. C'est donc cinq jours pour découvrir l'étendue des métiers de la filière, les différentes formations, ainsi que des opportunités de recrutement.

Plus de 90 événements régionaux

Le nucléaire représente plus de 220 000 emplois directs et indirects et est la troisième filière industrielle. Alors que le projet d'installation des nouveaux EPR avance, notamment dans la Région, le gouvernement souhaite démocratiser et faire découvrir la "filière d'avenir", un "secteur qui représente un fort potentiel d'embauches dans les prochaines années", par le biais de cette semaine nationale.

En tant que première région nucléarisée de France, c'est le Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes qui prend les rênes de ce projet. Pour ce faire, l'organisme organise plus de 90 événements, en physique ou à distance, dans les régions de l'Hexagone et particulièrement sur le territoire aurhalpin.

Parmi les événements, Pôle Emploi programme des visites d'installations nucléaires, séances de job dating avec l'entreprise Framatome en Isère, visite de chantier école lors des portes ouvertes chez Onet Formation dans la Drôme, séance de job dating en baskets "du stade vers l'emploi" à Décines-Charpieu, ou encore un afterwork "Parce que le nucléaire est aussi féminin" le 8 mars à Lyon.