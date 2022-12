Clean in Lyon : 3,4 tonnes de déchets ramassés pour la seconde édition

Pour sa seconde édition, l’opération de collecte de déchets Clean in Lyon a permis de ramasser 3,4 tonnes de détritus en une journée, grâce à la mobilisation de près de 500 personnes.

Clean in Lyon est un projet porté par Harmonie Mutuelle et Everial. C'est une opération de nettoyage et de dépollution menée par une vingtaine d’entreprises lyonnaises. Suite à la première édition en octobre 2021, qui avait récolté plus de 700 kilos de déchets, cette année, ce sont 3,4 tonnes qui ont été ramassées sur la journée du 29 septembre.



Dans le détail, 239 kg ont été récupérés le matin par les entreprises et 635 kg supplémentaires ont été récoltés le soir au Port de Lyon. Le chiffre grimpe avec l’immersion dans la Saône par l’association Diving For Future qui a remonté à la surface pas moins de 2,5 tonnes de déchets. Parmi eux, on retrouve plus de 60 trottinettes et une dizaine de vélos. Les entreprises qui ont participé ont permis, grâce au coût de leur inscription, de reverser 7 500 euros au profit de trois associations engagées dans l’environnement.



En moyenne, ce sont 40 kg qui ont été ramassés par les équipes dans l’heure de récolte. "Il est temps de changer les mentalités pour ne plus devoir récolter, chaque année, de plus en plus de déchets", a déclaré Carole Bourget Martin, directrice régionale d'Harmonie Mutuelle.