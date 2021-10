Circulation : difficile de rentrer dans Lyon ce mercredi matin, accident sous Fourvière

Il est difficile d’accéder à Lyon par l’Est des bouchons s’étant créés sur l’A46, A42 et l’A43 mais aussi à l’ouest, au niveau du tunnel de Fourvière, en raison d’un accident.

Ce mercredi matin la circulation est une nouvelle fois compliquée aux entrées de Lyon. En plus des traditionnels bouchons matinaux qui perturbent le trafic au niveau du tunnel de Fourvière, un accident est survenu sous l’ouvrage dans le sens Lyon-Paris et nécessite la fermeture de la bretelle Kitchener. Un bouchon de 3 km s’est formé en amont du tunnel, perturbant la circulation sur les quais de Saône et la montée de Choulans. À noter que de l’autre côté du tunnel, dans le sens Paris-Marseille, 3 km de bouchons se sont créés.

L’entrée dans Lyon par l’Est est également rendue difficile en raison de bouchons sur l’A43. La circulation est totalement bloquée de Saint-Priest à Bron et 6 km de bouchons étaient enregistrés vers 8h20. Un peu plus bas, sur l’A46 dans le sens sud-nord, les voies sont rétrécies ce qui génère de forts ralentissements sur près de 8 km. Plus au Nord, sur l'A46 au niveau de Rillieux-la-Pape, la circulation est également bloquée, en raison de bouchons, mais dans le sens inverse cette fois-ci.