Circulation différenciée à Lyon : les interdictions toute la semaine ?

La circulation différenciée est mise en place à Lyon depuis le 26 juin, suite à un important épisode de pollution à l'ozone. Les véhicules avec une vignette Crit'Air 3, 4 et 5 n'ont pas le droit de circuler. Ces interdictions vont-elles être maintenues toute la semaine ?

Depuis lundi, Lyon est touché par la canicule et un important épisode de pollution à l'ozone. La qualité de l'air devrait continuer de se dégrader jeudi, tandis que le thermomètre affichera au moins 40 degrés à l'ombre. Dans ce contexte, la préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes a choisi de mettre en place la circulation différenciée. Seuls les véhicules avec une vignette Crit'Air 0, 1 et 2 ont le droit de circuler à Lyon et Villeurbanne (sauf exception, voir ici). Les véhicules légers Crit'Air 3, 4 et 5 ou sans vignette n'ont pas le droit de rouler dans ce périmètre et risquent une amende de 68 euros s'ils sont contrôlés (135 euros pour les poids lourds).

Selon nos informations, la circulation différenciée devrait être maintenue au moins jusqu'à samedi, voire dimanche. Aucune amélioration majeure de la qualité de l'air n'est prévue d'ici là. Les températures devraient rester proches de 38/40 degrés, sans descendre sous la barre des 20 degrés jusqu'à dimanche, avant d'amorcer une baisse à partir de lundi. Des averses pourraient éclater mardi 2 ou mercredi 3 juillet, ce qui pourrait contribuer à améliorer un peu plus la qualité de l'air.

Dans ce contexte, le maintien de la circulation différencié jusqu'à fin juin semble inéluctable, tout comme celui du tick'air à 3 euros qui permet d'emprunter le réseau TCL en illimité pendant une journée. Les Lyonnais sont ainsi invités à se reporter sur les transports en commun, modes doux comme le vélo ou covoiturage.