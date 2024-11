Cinq structures s'installent dans les parkings LPA à Lyon

Trois parkings LPA de Lyon vont accueillir des structures dans leurs espaces de logistique urbaine.

Lyon Parc Auto (LPA) va accueillir cinq structures dans les espaces de logistique urbaine de ses parkings du centre-ville de Lyon. A Cordeliers, le projet coopératif de cyclo logistique Toutenvélo et Oui Compost, une solution de collecte et de compostage des déchets alimentaires occuperont les 244 m² de l'espace de logistique urbaine du parking. "La décarbonation totale des flux de marchandises entre l’entrée et la sortie s’inscrit parfaitement dans l’objectif fixé par LPA", se félicite l'opérateur de stationnement dans un communiqué.

Le parking des Halles Paul Bocuse et son espace logistique de 360 m² accueillera quant à lui l'entreprise Chronofresh, une filiale de Chronopost, leader du marché du colis alimentaire. "Si les flux logistiques entrant sont totalement décarbonés, Chronofresh s’est fixé comme objectif d’atteindre 70% de flux décarbonés en sortie pour 2024 et 88% pour 2025", précise LPA.

Enfin, le parking de la cité internationale accueillera Zoomo, spécialiste des solutions de mobilités douces pour stocker des véhicules à assistance électrique et des pièces détachées. Le Musée d'art contemporain utilisera les ateliers 2 et 3 pour stocker des boîtes d'emballage d'œuvres, des éléments scénographiques et du mobilier. "Ils se substituent à l’unité de stockage située à Jonage, permettant ainsi de réduire considérablement l’impact environnemental de la logistique des expositions", indique LPA.