Changement d’heure, attention aux cambrioleurs

La gendarmerie du Rhône alerte les citoyens quant aux risques de cambriolages liés aux changements d’heure.

On pourrait avoir du mal à percevoir directement le lien entre le changement d’heure et la recrudescence de cambriolages. La gendarmerie du Rhône a pourtant tenu à alerter les citoyens. Il faut rester vigilant à cette période de l’année, propice aux infractions. C’est en réalité à cause de la nuit qui tombera plus tôt que les jours précédents. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, la gendarmerie met en garde : "C’est une période de l’année sensible" pour les cambrioleurs qui favorisent "le début et la fin de journée", pour organiser les vols. Quelques conseils sont dispensés sur la page Facebook de la gendarmerie. "Pensez à fermer les portes et les volets des portes situées à l’arrière de vos habitations" ou encore "n’hésitez pas à activer vos éclairages en façades d’habitation et à programmer l’allumage de lumières dans une ou plusieurs pièces". Enfin, la gendarmerie incite à prévenir le 17 en cas de voiture ou d’individus paraissant suspects. Des avertissements qui peuvent effrayer, mais que la gendarmerie juge nécessaire, pour éviter d’éventuels cambriolages.