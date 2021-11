Certaines routes d’Isère pourraient bientôt repasser à 90 km/h

Limitées à 80 km/h depuis 2018, un certain de nombre de routes iséroises pourraient bientôt repasser à 90 km/h, si la préfecture de l’Isère va dans le sens de la volonté du département.

En 2018, le gouvernement avait acté la réduction de la vitesse sur les routes départementales en la faisant descendre de 90 à 80 km/h. Avant de finalement repenser sa position sur le sujet, en 2019, et de remettre cette compétence aux départements et de leur laisser le choix de réinstaurer ou non la vitesse à 90 km/h. Aujourd’hui, le président du département de l’Isère, Jean-Pierre Barbier veut avancer sur ce dossier, comme le rapportent nos confrères de France 3.

"L'objectif est bien de repasser une partie du réseau départemental à 90 km/h, puisque nous avons des routes à plus de 800 mètres d'altitude qui ne repasseront pas à 90 km/h. Mais sur toutes les routes qui pourront le supporter, nous le ferons", explique l’élu LR. Le principe devra déjà être adopté par les élus isérois ce vendredi, précise France Bleu, avant d’être étudié lors d’une commission départementale dans les prochains mois, lors de laquelle le préfet devra donner son feu vert.

D’après France 3, si la mesure est validée, 165 km de routes départementales pourraient être concernés dans un premier temps, sur les 5 000 que compte l’Isère, avant que le changement soit étendu à la totalité du réseau secondaire.