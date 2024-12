La majorité métropolitaine revient sur le projet de création de deux centres d'accueil pour jeunes migrants dans la Métropole de Lyon, refusé par la droite, qu'elle tacle sévèrement.

Le moment n'a certainement pas été choisi par hasard. Alors que Les Républicains ont confirmé le report de la désignation de leur chef de file pour les élections 2026 dans la Métropole de Lyon ce vendredi matin auprès de Lyon Capitale, la majorité métropolitaine tance l'opposition. Dans un communiqué de presse, transmis au lendemain de la décision de ce report, l'exécutif titre : "Une droite extrêmement à la dérive". Aucun mot, en revanche, au sujet de cette future désignation ou encore de la condamnation de Philippe Cochet, maire démissionnaire de Caluire-et-Cuire, qui a entraîné cette décision chez Les Républicains.

Dans le viseur de la majorité métropolitaine, les maires d'Écully et de Décines, Sébastien Michel et Laurence Fautra, vifs opposants à l'installation de centres pour jeunes migrants dans leur ville respective. "En tant qu’élus et responsables politiques, ils demandent donc à la Métropole de ne pas respecter son obligation légale de mettre à l’abri des jeunes pendant leur évaluation de minorité et isolement", écrivent les groupes écologiste, socialiste, communiste, insoumis, "Voix commune" et "Métropole en commun".

"La droite républicaine et humaniste s’est perdue"

Et rejettent l'absence de concertation avec les deux maires concernés, évoquant notamment un vote à l'unanimité en instance métropolitaine en juillet 2023 sur le projet de déménagement et d'extension du centre à Décines-Charpieu. L'édile de la commune avait alors juger ce projet de centre pour migrants comme une "mise un danger" pour ses riverains.

"Face à l'urgence, il est impératif d'apporter une réponse collective à la hauteur des enjeux. Instrumentaliser la situation de ce public particulièrement fragile est indécent. La droite républicaine et humaniste s’est perdue et en s’entêtant ne pourra que faire le lit du Rassemblement National", accusent les groupes de l'exécutif. En novembre dernier, à l'assemblée nationale, le chef du groupe LR Laurent Wauquiez accusait le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, de "mépriser" les élus à ce sujet.

