Célèbre membre du Gang des Lyonnais, Edmond Vidal est mort

Chef du Gang des Lyonnais, Edmond "Momon" Vidal s'est éteint à l'âge de 79 ans dans la nuit du 8 au 9 septembre.

Figure du célèbre Gang des Lyonnais, Edmond Vidal, dit "Momon" est décédé à 79 ans des suites d'un cancer dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 septembre, ont appris nos confrères de Lyon Mag.

Originaire de Décines, il fût patron du Gang auquel la police attribue plus de 35 braquages entre 1970 et 1974. A l’âge de 17 ans, Edmond Vidal est placé en détention préventive pendant un mois et douze jours pour une affaire de vol de cerises. Le tribunal ne le condamnera qu’à 15 jours fermes. Durant sa détention, il rencontre Jean-Pierre Gandeboeuf à Saint-Paul.

Il est impliqué dans un hold-up à 7 millions d'euros

Une fois libérés, les deux hommes vont être condamnés respectivement à cinq et sept ans pour un règlement de comptes au "Nelson Bar". En prison, Vidal rencontre alors Joanny Chavel, autre futur membre du gang avec qui il partage un colis de Noël.

Accompagné de Pierre Pourrat, dit "le Docteur" pour son goût pour les fringues élégantes, Joanny Chavel, dit "le Gros Jeannot", réputé pour son sens de l'organisation des braquages, Nicolas Caclamanos, dit "Nick le Grec", très bon chauffeur, ils réussiront un coup d'anthologie : le hold-up de la poste centrale de Strasbourg. 11 600 000 francs, soit plus de 7,1 millions d'euros. Pour la première fois en France, les médias parlèrent de "hold-up du siècle".

Arrêté et jugé en 1977 avec 12 autres accusés, Edmond Vidal sera condamné à dix ans de réclusion pour l'ensemble de son oeuvre. Avec la disparition de "Momon", Jean-Pierre Gandeboeuf, alias "Christo" devient le dernier témoin vivant de la vie du Gang des Lyonnais.

