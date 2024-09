Drôme : l’enquête publique sur le projet des demi-échangeurs de l’A7 est ouverte 

Les Drômois peuvent jusqu’au 7 octobre donner leur avis sur le projet de construction des demi-échangeurs à Saint-Rambert-d’Albon, Albon et Saint-Barthélémy-de-Vals.

L’enquête publique est ouverte depuis le 6 septembre. Dans la Drôme, les habitants sont appelés à donner leur avis dans le cadre d’une enquête publique sur le projet de construction de plusieurs demi-échangeurs, un à Saint-Rambert-d’Albon et un à Albon, en direction du sud, et un second à Saint-Barthélémy-de-Vals, en direction du nord. Trois permanences se tiendront jusqu’au 7 octobre : une à la mairie de Saint-Barthélémy-de-Vals le 14 septembre entre 9h30 et 12h30, une seconde à Albon le 2 octobre entre 10h30 et 13h30, et une dernière à Saint-Rambert-d’Albon le 7 octobre de 14 heures à 17 heures. Un registre en ligne a également été ouvert.

Ce projet porté par le groupe Vinci et cofinancé par le Département, la Communauté de communes Porte de DrômArdèche et la Région Auvergne-Rhône-Alpes doit notamment faciliter l’accès à l’A7 pour les habitants de la vallée de la Galaure, de la Valloire et de l’Herbasse. Le début des travaux est attendu pour 2025 si la préfecture de la Drôme donne son avis favorable, avant une mise en service prévue pour 2027.

