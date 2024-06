Ce samedi 15 juin, des objets ayant appartenu à Paul Bocuse seront vendus aux enchères, à partir de 12h30 aux Puces du Canal. Les bénéfices seront reversés à la Fondation Paul-Bocuse.

En l’honneur du vingtième anniversaire de la Fondation Paul Bocuse, et en cette année du centenaire du Restaurant Paul Bocuse à Collonges-au-Mont-d’Or, la Fondation Paul-Bocuse et Les Puces du Canal s’associent pour une vente aux enchères exceptionnelle des objets emblématiques de “Monsieur Paul” ! Elles se tiendront ce samedi 15 juin à 12h30, aux Puces du Canal à Villeurbanne.

"Un héritage gastronomique et le soutien aux générations futures"

La journée débutera à 9h avec un authentique mâchon lyonnais à la Guinguette du Canal, au prix de 35 euros. Dès 9h30, les objets du chef cuisinier seront visibles, au programme : de la vaisselle, des bouteilles de vin d'exception, de l'argenture, des oeuvres d'art. On doit tous ces objets aux collections de l'Auberge de Collonges-au-Mont-d'Or, des restaurants et brasseries Bocuse et de proches du Chef.

Lire aussi :Les trésors de Paul Bocuse mis aux enchères

Cette vente aux enchères célèbre l’héritage gastronomique que Paul Bocuse a transmis des années durant, et met en lumière le soutien aux générations futures, talents gastronomiques de demain, à travers les actions de la Fondation.

Les bénéfices de cette vente ouverte au grand public seront entièrement reversés à la Fondation Paul-Bocuse, qui fête cette année son 20ème anniversaire. Pour ceux qui ne pourront pas se rendre à Villeurbanne, la vente sera accessible en direct sur les sites de l’hôtel Drouot et Interenchères à 12h30.