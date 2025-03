Ce bistrot lyonnais élu meilleur bistrot de France hors Paris 

Situé dans le 3e arrondissement de Lyon, l'établissement Âme Sœur a été élu meilleur bistrot de France, hors région parisienne, par le Guide Lebey.

Lyon s’illustre à nouveau. Créé en 1986, le Guide Lebey honore "le patrimoine que constituent les bistrots, véritables piliers de la culture gastronomique française." En partenariat avec la maison Champagne Palmer & Co, le Guide Lebey a remis le prix du meilleur bistrot en région à l’établissement Âme Sœur, situé dans le 3e arrondissement.

Olivier Paget, son chef, a travaillé pour les grands noms de la gastronomie lyonnaise et aujourd’hui son travail est recomposé par ce prix. "La lecture de la simple carte témoigne de son exigence dans le choix des produits, comme la maîtrise des préparations. Voilà un chef qui peut tout faire et forcément le meilleur. À partir d’énoncés simples et lisibles, il apporte sa touche personnelle, son geste de cuisinier hors pair et son envie de partager le meilleur des saisons", saluent ainsi le Guide Lebey et la maison Champagne Palmer & Co.

En région, les restaurants Davia, à Nice, et Le Marloe Biarritz, dans la ville du même nom, ont également été récompensés.