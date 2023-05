Caroline Garcia et Wendie Renard parmi les sportifs préférés des Français 

Wendie renard et Caroline Garcia tennis football. Montage photo Lyon Capitale

Réalisé par Odoxa, le sondage sur les sportifs préférés des Français a révélé la présence dans le top 10 de deux Lyonnaises dont la footballeuse Wendie Renard et la tenniswoman Caroline Garcia.

Belle mise en avant des sportives lyonnaises. L'institut de sondage français Odoxa vient de réaliser une enquête d’opinion sur les sportifs préférés des français et sans surprise on y retrouve deux Lyonnaises, dont une spécialiste du ballon rond et l’autre de la petite balle jaune.

Deux Lyonnaises dans le top 10

La capitaine de l’Olympique lyonnais, Wendie Renard se classe 8e et la première féminine du top 10 en remportant 11% des suffrages. Après avoir reçu l’ordre du Mérite début février, ce classement vient récompenser de nouveau une belle année en club avant d’essayer de remporter son premier titre mondial avec les Bleues lors de la Coupe du monde en Australie et Nouvelle-Zélande en juillet 2023.

De son côté, Caroline Garcia se classe à la 9e position juste derrière Wendie Renard. Actuellement, 4e au classement WTA, la Lyonnaise continue sa belle épopée entamée il y a maintenant un an avec tout de même une légère baisse de régime. Après avoir remporté 4 titres en 2022, dont le Masters en novembre, elle n’a pas gagné le moindre trophée en ce début d’année. Avec le tournoi de Roland Garros (22 mai -11 juin) approchant à grand pas, Caroline Garcia espère y gagner son premier titre en Grand Chelem.

Teddy Riner sportif préféré des Français

Concernant le podium de ce classement, il est 100 % masculin. En troisième position, le rugbyman du Stade toulousain Antoine Dupont reçoit 18% des votes. Devant lui, le joueur du PSG et actuel capitaine de l’Équipe de France, Kylian Mbappé avec 40% des voix. Devant les deux joueurs de ballons, le numéro un est le judoka Teddy Riner qui vient tout juste de glaner son 11e titre planétaire en Judo à Doha samedi 13 mai.