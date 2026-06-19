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Jean Stéphane Chaillet
Jean Stéphane Chaillet. Crédit : Facebook

Lyon : Jean-Stéphane Chaillet candidat aux sénatoriales 2026

  • par Loane Carpano

    • L'adjoint au maire du 2e arrondissement de Lyon, Jean Stéphane Chaillet (LR) se présente aux élection sénatoriales 2026.

    C'est officiel. L'adjoint au maire du 2e arrondissement Lyon, Jean-Stéphane Chaillet (LR) est candidat aux élections sénatoriales. Dans un communiqué, l'élu affirme vouloir "porter au Sénat la voix des communes, des élus locaux et des territoires qui font la richesse et la diversité de notre département". Les élections se tiendront le dimanche 27 septembre.

    Le candidat affiche trois priorités : "Défendre l’autonomie et les moyens financiers des communes", "renforcer la sécurité et la cohésion de nos territoires", et "promouvoir un développement équilibré conciliant attractivité économique, qualité de vie et solidarité."

    S'il est élu fin septembre, l'adjoint occupera l'un des sept sièges de sénateur du Rhône. Actuellement, ces sièges sont occupés par Etienne Blanc, François-Noël Buffet, Gilbert-Luc Devinaz, Catherine Di Folco, Thomas Dossus, Bernard Fialaire et Raymonde Poncet-Monge.

    Lire aussi : Après les municipales, des sénatoriales en guise de voie de garage

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