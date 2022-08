Canicule : 9 départements d’Auvergne-Rhône-Alpes restent en vigilance orange

La canicule continue de peser sur la région Auvergne-Rhône-Alpes ce vendredi 5 août. Dix départements du territoire régional sont actuellement en alerte jaune ou orange.

Depuis son apparition en début de semaine, cette troisième vague de chaleur estivale touche particulièrement le quart sud-est de la France et notamment la région Auvergne-Rhône-Alpes où les habitants sont assommés par les fortes chaleurs. Ce vendredi, 10 départements de la région sont encore placés en vigilance canicule.

Neuf départements en vigilance orange

Sur les 11 départements encore placés en vigilance orange canicule ce vendredi en France, neuf se trouvent en Auvergne-Rhône-Alpes. Il s'agit de l’Ardèche, du Rhône, de l’Isère, de la Haute-Savoie, de la Savoie, de l’Ain, de la Drôme, de la Haute-Loire et de la Loire où des températures moyennes allant de 31 à 35°c sont attendues cet après-midi. Par endroits, le mercure pourrait même grimper jusqu’à 38°c.

La situation est un peu moins extrême dans le Puy-de-Dôme qui est repassé en vigilance jaune ce vendredi. L’alerte a été levée dans le Cantal et l’Allier.

Fort risque d'orages dans la région

À noter que des orages pourraient survenir dans les 12 départements du territoire, qui sont placés en vigilance orages ce vendredi. Les 12 départements sont placés en vigilance orages. Selon le dernier bulletin publié par Météo France, ils seront particulièrement fort "sur la Haute-Loire, le sud Loire et l'Ardèche cet après-midi. Ils sont susceptibles de se déplacer vers l'est et de toucher la Drôme et l'Isère dans un second temps. Ces orages peuvent donner de fortes rafales de vent (70-80km/h), de la grêle, ainsi que des précipitations intenses localement". Les perturbations devraient s’attenter dans la soirée, avant un retour au calme dans la nuit.