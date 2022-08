Où observer la nuit des étoiles dans la Métropole de Lyon ?

Amateur d’astronomie ou simple curieux, vous pourrez observer la nuit des étoiles ce vendredi et samedi dans plusieurs lieux de la Métropole de Lyon.

Cette année, la nuit des étoiles se déroule du 5 au 7 août. Dès ce vendredi donc, que vous soyez passionné d'astronomie ou simplement curieux de voir ce spectacle et d'en apprendre plus sur le sujet, vous pourrez observer tout cela dans plusieurs lieux de la Métropole de Lyon.

A Villeurbanne tout d'abord. A partir de 19h30 et jusqu'à minuit ce vendredi, la Ville vous propose, en partenariat avec l’association française d’Astronomie, une soirée d'observation en plein cœur du quartier des Gratte-Ciel, au niveau du 169, cours Emile-Zola. Des télescopes et lunettes astronomiques seront prêtés aux visiteurs, qui peuvent aussi venir avec leur propre matériel pour les plus passionnés qui sont équipés. Un concert est également prévu, et des astrophysiciens seront présents pour répondre à vos questions.

A lire aussi : Une nuit des étoiles organisée en plein coeur de Villeurbanne le 5 août

A Saint-Genis-Laval, la soirée débutera à 21h ce 5 août et se terminera aussi à minuit. La Société Astronomique de Lyon (SAL) vous propose de voir le premier croissant lunaire, le lever de la planète Saturne et les objets du ciel profond observés au travers de télescopes au Fort de côte Lorette. Pour cela, rendez-vous 18 rue de la Croix Rouge.

Enfin, samedi 6 août, vous pourrez vous rendre à Vaulx-en-Velin, au 20 rue Robert Desnos. De 17h à 1h le dimanche matin, le CALA vous offre la possibilité de passer une soirée sous les étoiles au parc François Mitterrand. Sur place, vous trouverez des ateliers, animations, une observation du soleil de 17h à 20h, puis conférences sur le thème de l'astronomie, avant une observation du ciel avec télescopes de 20h à minuit. Néanmoins, une annulation reste possible selon les conditions météorologiques.