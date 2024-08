"Ça sent super bon ici" : les Bleus arrivent à Lyon, Lacazette et Cherki heureux de retrouver leur ville

L'équipe de Thierry Henri est arrivée à Lyon. Les Bleus affronteront l’Egypte demain, lundi 5 août au Groupama Stadium.

Ça y est, ils sont là. Les Bleus sont arrivés à Lyon ce dimanche. Après leur qualification pour la demi-finale des JO 2024 contre l'Argentine, la délégation française disputera demain la demi-finale des JO contre l’Égypte au Groupama Stadium.

Lacazette et Cherki, le coeur lyonnais

Les deux joueurs lyonnais Alexandre Lacazette et Rayan Cherki poursuivre leur rêve d'or et vivront demain la demi-finale des JO. Un retour aux sources attendu pour Lacazette qui espère porter l’équipe de France olympique vers une finale historique, le 9 août (18 heures) contre l’Espagne ou le Maroc. Dans une vidéo publiée par l'Équipe de France, Lacazette et Cherki sont fiers de revenir sur leur terre. "Ça sent super bon ici", lance le capitaine.

« 𝘊̧𝘢 𝘴𝘦𝘯𝘵 𝘴𝘶𝘱𝘦𝘳 𝘣𝘰𝘯 𝘪𝘤𝘪 » 👃😏@rayan_cherki et @LacazetteAlex heureux de retrouver leur ville ! 😍



Nos Bleus sont bien arrivés à 𝐋𝐘𝐎𝐍 pour disputer leur demi-finale des JO demain contre l’Égypte 🇪🇬 #Paris2024 pic.twitter.com/AXQZ72jJrw — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 4, 2024

A leurs côtés, on retrouvera Castello Lukeba, Johann Lepenant, et Jean-Philippe Mateta. Face à une confrontation tant attendue, la billetterie s'emballe. Les places les moins chères, en catégorie D (50 euros) et en visibilité réduite (80 euros) sont à ce jour épuisées. Comptez 200 euros pour les places les plus onéreuses, 160 euros en catégorie A, 120 euros en catégorie B et 80 euros en catégorie C.