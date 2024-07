C'est l'été : les billets TER à partir de 5€ font leur retour !

Prix minis, promo vacances... Pendant l'été, la SNCF propose de nombreuses remises sur tout le réseau TER Auvergne-Rhône-Alpes.

Du 5 juillet au 1er septembre 2024, sur l'ensemble du réseau TER d'Auvergne-Rhône-Alpes, la SNCF brade ses trains - à tout le moins certains. Sur quelques lignes, le prix des billets démarrera à 5€ (y compris pour les autocars et le trajet Mâcon et Genève Cornavin via Bellegarde).

A titre d’exemple, le trajet Lyon Part-Dieu vers Mâcon sera vendu à partir de 10€ pour un adulte.

Il y a aussi le deuxième volet qui permet de bénéficier de remises de 40% sur le tarif habituel, avec des trajets gratuits pour les enfants jusqu’à 12 ans.

Par exemple, un trajet Lyon Part-Dieu vers Aiguebelette pour deux adultes et deux enfants reviendra à 30,40€ au lieu de 63,40€ en période habituelle. Ces offres seront valables tous les samedis et jours de vacances scolaires (zone A) à partir de deux personnes (jusqu’à 5 personnes maximum).

A noter que ces billets promotionnels ne sont ni échangeables, ni remboursables.