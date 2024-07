Pas toujours facile de trouver des visites qui capteront l’attention. Lyon Capitale vous facilite la tâche avec une sélection éclectique et originale.

Trois visites guidées exceptionnelles vous attendent, chacune offrant une plongée unique dans des lieux emblématiques et historiques.

Moment privilégié chez Le Corbusier

Cette visite guidée est l’opportunité d’embarquer pour une balade pédestre, accompagnée d’un guide qui présentera le patrimoine local du village d’Éveux comme avec son église Saint-Pierre. Cerise sur le gâteau, un pique-nique composé de produits du terroir est organisé. L’après-midi sera dédiée à la visite guidée du Couvent de la Tourette, œuvre architecturale dessinée par l’architecte suisse naturalisé français, Le Corbusier. Fini d’être construit en 1959 et inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, le couvent est encore habité par les frères dominicains.

Plus d’informations ici.

Eglise Saint-Pierre Site Le Corbusier à Firminy © Arnaud Frich



Découverte d’une algue surpuissante

Visite d’un autre genre, mais tout aussi intéressante, la visite de la production de 1 300 m² de l’entreprise Spiraline. Cette dernière cultive, depuis plusieurs années, la spiruline, un organisme comparable à une micro-algue qui existe depuis 3,5 milliards d’années. Consommée depuis des siècles par les hommes, elle gagne en popularité depuis quelques décennies pour ses divers bénéfices : gain d’énergie, lutte contre les carences alimentaires, stimulation du système immunitaire… Une occasion pour découvrir les secrets de sa fabrication.

Plus d’informations ici.

@ Spiraline

Visite du plus long aqueduc de France

Une dernière visite guidée à faire, mais pas des moindres, celle de l’Aqueduc romain du Gier qui se trouve être le plus long aqueduc visible en France et classé comme monument historique. Il sera possible de découvrir l’histoire et le fonctionnement d’un aqueduc, un système de canaux qui transporte l’eau d’un point A à un point B. Les visiteurs apprendront sur cet aqueduc qui a joué un rôle clé dans l’acheminement de l’eau à Lugdunum sur près de 87 km jusqu’à Fourvière, il y a 2 000 ans.

Plus d’informations ici.