Bus entre Lyon et l'aéroport Saint-Exupéry : horaires, trajet, fréquence

Dès le 2 septembre, des bus TCL permettront d'aller jusqu'à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, le monopole Rhônexpress ayant été suspendu par un jugement. Découvrez les horaires, le trajet et la fréquence de la ligne 47 qui partira de l'arrêt Meyzieu du tramway T3.

A partir du 2 septembre, des bus TCL relieront l'agglomération de Lyon à l'aéroport Saint-Exupéry, une première depuis 2016, TCL avait dû supprimer deux lignes suite à une plainte de Rhônexpress qui estimait qu'il s'agissait d'une forme de concurrence (lire ici). Au final, le tribunal administratif a donné raison au Sytral qui a choisi de relancer deux lignes de bus : 47 et 48. La première débutera dès le 2 septembre, partant de l'arrêt Meyzieu sur la ligne de tramway T3 pour aller jusqu'à Saint-Laurent de-Mure en passant par l'aéroport. La deuxième, 48, débutera ses trajets un peu plus tardif début 2020, des ajustements sont encore en cours, notamment dans le recrutement des conducteurs. Elle fera le trajet entre Genas - Bornicat jusqu'à l'aéroport. Le temps de trajet entre Genas et l’aéroport sera de 30 minutes avec un bus toutes les 35 minutes en heures de pointe et une amplitude de fonctionnement de 6h30 à 21h. Elle sera connectée aux lignes Zi5, 28, 29 et 47. L’ensemble des lignes 47 et 48 circuleront avec des bus au biogaz.

C'est bien la 47 qui devrait être néanmoins la plus intéréssante pour les Lyonnais, puisqu'elle permettra de relier la Part-Dieu à l'aéroport en une heure pour le prix d'un simple ticket TCL : 1,90 euros (ou dans le cadre d'un abonnement TCL). A titre de comparaison, Rhônexpress assure la liaison entre la Part-Dieu et l'aéroport en moins de trente minutes pour 16,30 euros. Les deux lignes ne sont donc clairement pas concurrentes puisqu'elles ne proposent pas le même type de service. Les Lyonnais ou visiteurs auront donc le choix de faire l'arbitrage temps/argent qu'il n'était plus possible de faire depuis trois ans.

Le trajet de la 47

La ligne 47 part de la station de tramway T3, Meyzieu, ZI du Mariage, L’odyssée, La Gaieté, Vallon, Place de la Valla, Pusignan Mairie, Moifond, ZI Satolas Green, Gutenberg, aéroport Lyon-Saint-Exupéry gare routière (à 5 minutes à pied de la gare TGV, aéroport Saint-Exupéry Air parc, aéroport Saint-Exupéry rond point ouest, Les Marches du Rhône, Saint-Laurent de Mure maréchal Juin.

Les horaires et fréquence de la 47

On remarquera une grande amplitude horaire, et des bus toutes les 30 minutes. La président du Sytral Fouziya Bouzerda promet : "En cas de succès, nous procéderons à des ajustements".

Des cars direct à 8 euros d’ici la fin de l’année ?

Par ailleurs, le Sytral souhaite voir apparaître d’ici la fin de l’année des cars réalisant des trajets directs entre Lyon et l’aéroport, avec un tarif autour de 8 euros. Une renégociation de la concession Rhônexpress est actuellement en cours pour permettre l’arrivée de plus de concurrence sur la desserte. "Nous espérons que les négociations aboutissent à l’automne, permettant l’apparition des alternatives à Rhônexpress", rappelle Fouziya Bouzerda. La desserte vers l’aéroport de Lyon devrait donc afficher un nouveau visage, mais aussi une liberté de choix qui devrait être accueillie très favorablement par les Lyonnais et voyageurs.