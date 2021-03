Bron : violences urbaines, cinq interpellations

Au lendemain des affrontements à La Duchère, des incendies de voitures à Rillieux-la-Pape, c'est la commune de Bron qui a été la cible de violences ce samedi en fin de journée.

Les violences urbaines se poursuivent et se ressemblent. Après La Duchère jeudi soir, Rillieux-la-Pape samedi soir, c'est au tour de Bron de subir des incendies de voitures et des dégradations de mobilier urbain ce samedi aux alentours de 18 heures. La Préfecture du Rhône indique que trois voitures ont été brulées dans le quartier de Parilly et que la police a été la cible de jets de projectiles au même titre que l'un de leur véhicule.

C’est la guerre à Bron ? ? pic.twitter.com/0e8rpBz7DT — znb (@ophmlb) March 6, 2021

#Lyon, #RillieuxLaPape, et ce soir #Bron qui s'embrase !

Des voyous s'en prennent à une voiture de #Police !

La culture de l'excuse, le sentiment d'impunité, l'absence d'incarcération.

Le cocktail explosif qui donne cela ⤵️

Prochaine étape, ce sera quoi ?#PoliceNationale #Grenoble pic.twitter.com/YxPLoY7HUR — Commissaires de Police SICP (@SICPCommissaire) March 6, 2021

Cinq interpellations

Suites à ces incidents, la police a arrêté cinq personnes et d'autres interpellations devraient avoir lieu.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a réagit à ces nouveaux affrontements sur Twitter, "21 interpellations au total dans l'agglomération lyonnaise ces dernières heures. Aucun acte de violence ne saurait être accepté."

Ce soir, 5 interpellations à Bron à la suite des violences inacceptables. 21 interpellations au total dans l'agglomération lyonnaise ces dernières heures.

Aucun acte de violence ne saurait être accepté. Soutien aux forces de police. https://t.co/eohDtf68Wx — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) March 6, 2021

La veille, le ministre avait annoncé le renfort de plus de 200 policiers et gendarmes dans l'agglomération lyonnaise.