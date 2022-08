Bron : un automobiliste interné après avoir poignardé un homme

A Bron, un homme avait poignardé un autre individu le 2 mai dernier. Déclaré irresponsable pénalement, l'agresseur a été interné.

La scène s'est déroulée le 2 mai dernier à Bron. Un individu avait demandé à un automobiliste de baisser la musique qu'il écoutait dans sa voiture, d'autant plus que son véhicule était mal garé. Ce dernier n'avait pas supporté l'injonction et s'était alors jeté sur lui pour le poignarder dans le dos avec un couteau de cuisine.

Déjà diagnostiqué comme paranoïaque et souffrant d’un délire de la persécution, l'homme de 32 ans a rencontré un nouvel expert psychiatre à la demande du tribunal judiciaire. Celui-ci a conclu que l'agresseur était dangereux et que son discernement était aboli en cette journée du 2 mai.

Des dommages et intérêts pour la victime

Mardi, il a été jugé en comparution immédiate, où il a été déclaré irresponsable pénalement et a été hospitalisé d’office dans un hôpital psychiatrique comme l'explique Le Progrès. Pour la victime, le coup de couteau lui a fait perdre l'usage d'une jambe, et une infirmité permanente n'est pas à écarter. Elle a reçu des dommages et intérêts.