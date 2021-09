Bron, Saint-Priest : lutte toujours !

À Bron et Saint-Priest, chaque semaine, des lutte urs de tout âge s’adonnent à leur passion préférée. deux clubs aux caractéristiques différentes mettent tout en œuvre pour faire en sorte que leur discipline se développe.

Bron, un soir d’été au gymnase Tola-Vologe. Dans une salle située au premier étage de l’enceinte municipale, des lutte urs confirmés et plus novices participent à une séance sous une chaleur étouffante. En chef de meute, Laurent Clain montre la voie et reprend si nécessaire lorsqu’un geste est mal effectué. À 29 ans, il aime partager son savoir. En toute simplicité. “On est un club familial, on n’a aucun salarié. Ici, tout le monde met la main à la pâte”, explique celui qui cumule la fonction de président, entraîneur et lutte ur au Bron lutte olympique (60 licenciés). Même si la crise du coronavirus est passée par là, le club brondillant a réussi à maintenir ses effectifs. “On a un mélange de jeunes et de plus anciens. C’est intéressant lors des entraînements car les jeunes ne veulent pas perdre la face contre les anciens et vice versa”, sourit-il.