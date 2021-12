À Lyon, le Mcdo de Vaise a finalement ouvert malgré la pétition

Le McDonald's de Vaise dans le 9e arrondissement de Lyon a officiellement ouvert ses portes mardi 21 décembre en toute discrétion, malgré l'opposition d'un collectif.

La pétition aux 20 000 signatures n'aura pas suffi à empêcher l'ouverture du McDonald's Vaise, du quartier de l'Industrie situé dans le 9e arrondissement de Lyon. Le site, racheté par l'enseigne au "M' jaune au groupe Bocuse quelques mois plus tôt, a finalement ouvert ses portes ce mardi. C'est le 32e restaurant McDonald's implanté dans la métropole de Lyon. Il remplace ainsi le restaurant Ouest Express qui appartenait au groupe Paul Bocuse.

Situé au 41 rue des Docks, quartier de l'Industries à Vaise, le fast-food a accueilli ses premiers clients mardi 22 décembre. Pourtant, ce n'était pas gagné pour l'enseigne américaine. En octobre dernier, un collectif avait lancé une pétition signée par plus de 20 000 personnes pour empêcher l'ouverture du restaurant. "On n'est pas contre McDo mais on s'oppose à leur prolifération sur Lyon. Ça suffit !" avait lancé Alexandre, membre du collectif. "McDo c'est de la malbouffe, des produits hyper-transformés", s'inquiétait-il.

Lire aussi : Lyon : McDonald's rachète le "Ouest Express" de Vaise au groupe Bocuse

Recours gracieux refusé

En octobre, Anne Braibant, la maire du 9e, admettait bien volontiers que "dans le quartier de l'Industrie, il y a des lacunes en terme d'offre commerciale". Mais selon elle, la majorité écologiste ne se tourne pas les pouces. "Dans le cadre de la refonte des marchés, nous allons identifier des zones pour y créer des offres avec des produits de qualité. On y travaille", ajoute l'édile.

Début novembre, le collectif pestait contre la mairie de Lyon. "La multinationale respecte le code de l'urbanisme (à défaut d'accepter les règles fiscales..." ironisaient les opposants qui précisaient avoir essuyé un refus de la mairie d'accéder à un recours gracieux demandant l'annulation de travaux accordé à l'enseigne.

Avec cette ouverture officielle, les habitants opposés semblent avoir définitivement perdu leur combat.

Lire aussi : Lyon : À Vaise, un collectif s'oppose à l'arrivée d'un McDo, la mairie nous répond

Lire aussi : Lyon : à Vaise, McDonalds affirme être "attendu par les habitants" face à l'opposition à l'ouverture d'un de leur restaurant