Il fallait prendre son mal en patience sur les routes de la région samedi. Notamment sur la toujours très fréquentée Autoroute A7. Au pic de circulation, il fallait 3h30 pour relier Lyon à Orange dans les deux sens samedi, contre 1h35 seulement en temps normal.

Les prévisions sont plus optimistes pour ce dimanche. La journée est toutefois classée "orange" dans le sens des retours. Il est conseillé d'éviter l'A7 autour de 18h, où le pic de circulation est attendu.

🚗Beaucoup de circulation attendue aujourd'hui et ce week-end sur les routes du retour de #vacances.

Restez prudents et patients en toutes circonstances et suivez les conseils de #BisonFuté : https://t.co/xDcdSZDrar 🚗#EteSansSouci pic.twitter.com/59L7BW3zmh

— Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) August 23, 2019