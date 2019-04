Bird : un 7e service de location de trottinettes à Lyon

Va-t-on rejoindre Paris qui en comptabilise déjà une dizaine ? Bird, un septième service de trottinettes vient d'arriver à Lyon. Selon plusieurs estimations, ce sont désormais plus de 4 000 deux roues qui ont été placés en ville.

Les semaines se suivent et se ressemblent à Lyon en matière de service de location de trottinettes électriques. Bird a déployé ses trottinettes ce vendredi matin, ce qui en fait le septième opérateur à s'installer en ville après Lime, VOI, Tier, Wind, Flash et UFO. Toujours la même formule, 1 euro pour déverrouiller l'engin, 15 centimes la minute d'utilisation. Pour les plus malins, avec sept services, il est même possible de ne jamais payer en enchaînant les minutes gratuites offertes à l'inscription ou lors de parrainage.

Selon plusieurs estimations, avec l'arrivée de Bird à Lyon, il y aurait donc 4 000 trottinettes déployées dans les rues de la ville. La ville devrait prochainement voter la mise en place d'une redevance pour l'occupation de l'espace public.

Désormais, une question prend de l'ampleur, notamment avec l'occupation des trottoirs où la place laissée aux piétons se réduit et une hausse des dégradations : le concept de location de trottinettes va-t-il atteindre son point de rupture ?