Bières au noms trompeurs, origine des viandes masquées... des dérives dans les bars et restaurants à Lyon

Pendant l'été, les services de l'Etat mènent des contrôles dans les bars et restaurants de Lyon pour détecter des pratiques trompeuses.

Depuis le mois de juin et jusqu'à la rentrée scolaire, la direction départementale de la protection des populations (DDPP) concentre ses contrôles sur les établissements ayant une augmentation d'activité en période estivale.

Près de 30 établissements contrôlés depuis juin

La DDPP contrôle notamment le respect de la chaîne du froid dans les restaurants et bar, la loyauté des annonces publicitaires sur les menus et carte ("local" ; "végan" etc.), ou encore l'information sur l'origine des viandes et poissons.

Sur les quais du Rhône, 12 établissements dont sept péniches ont été contrôlés. Deux d'entre eux ont fait l'objet d'un procès-verbal de délit. L'un d'eux masquait délibérément les noms des bières pression en leur substituant des appellations laissant croire à des brassées spécifiques, alors qu'il servait des bières industrielles.

15 restaurants ont également été contrôlés dans le Vieux-Lyon. Une majorité de ces établissements ne respectait pas l'obligation d'affichage de l'origine des viandes. Certains en profitaient ainsi pour masquer l'origine lituanienne, polonaise ou roumaine de leurs viandes.