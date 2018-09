Biennale de la danse, Lyon verrouillé, des bus perturbés

Ce dimanche 16 septembre, le défilé de la Biennale de la danse fera son grand retour dans le centre-ville de Lyon. Un dispositif "type 8 décembre" verrouillera la presqu'île. Plusieurs bus verront leur trajet modifié.

Pour garantir la sécurité du défilé de la Biennale de la danse, ce dimanche 16 décembre, la presqu'île de Lyon passe en mode "verrouillé". Comme nous l'indiquions hier, la circulation des véhicules sera interdite de la rue Sainte-Catherine à la rue Sala à partir de 13 heures. Les participants pourront se rendre au défilé uniquement en empruntant certaines rues signalées, la majorité étant fermée. Le réseau TCL sera lui aussi impacté dès samedi. Les lignes 27, 40 et S1 seront limitées à partir de 19 heures. Dimanche, la station Cordeliers du Métro A sera fermée de 11 heures à 19 heures. L'ensemble des lignes circulant sur la presqu'île à partir de Bellecour et jusqu'aux Terreaux seront impactées toute la journée (lire ici). Les métros A, B, C et D verront leur fréquence augmenter pour permettre à tous les spectateurs se rendre au défilé.