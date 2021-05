Bien implanté à Lyon, le chocolatier François Pralus fait chevalier de l'Ordre national du Mérite

Le maître chocolatier François Pralus, de la célèbre maison roannaise, a été élevé vendredi 21 mai au rang de chevalier de l’Ordre national du Mérite.

Vendredi, le maître chocolatier François Pralus a été élevé au grade de chevalier de l'Ordre national du Mérite, aux côtés de nombreuses personnalités dont les noms ont été publiés au journal officiel du 21 mai. Cette distinction vient honorer le savoir-faire et les 41 ans de service de celui qui a repris, en 1988, l’entreprise familiale et sa célèbre Praluline.

La Praluline star à Lyon

En quarante ans, François Pralus à fait de la maison roannaise Pralus une véritable institution dans la région et plus particulièrement à Lyon où il s’est implanté en 2013 rue de Brest, sur la Presqu’île. En un peu moins de 10 ans, ses Pralulines et ses chocolats ont conquis de nombreux Lyonnais, poussant l’enseigne à ouvrir de nouvelles boutiques à Saint-Jean, Monplaisir, la Croix-Rousse et Tassin en périphérie de Lyon. La ville lyonnaise compte aujourd’hui plus d’établissements Pralus que Roanne où, Auguste Pralus, le père de François, avait ouvert sa première pâtisserie en 1948.

