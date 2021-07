Basket : l’Asvel poursuit son recrutement et fait signer l’Américain Chris Jones

Après le départ de son meneur de jeu Thomas Heurtel, au Real Madrid, l’Asvel vient d’annoncer la signature du joueur américain Chris Jones, qui pourrait le remplacer à la mène.

Très actif sur le marché des transferts depuis le début de l’été, que ce soit dans le sens des départs ou des arrivées, l’Asvel poursuit son renforcement et vient d’annoncer la signature du meneur de jeu Chris Jones. En provenance du Maccabi Tel-Aviv, le joueur américain sort d’une saison plutôt aboutie en EuroLeague, où il a disputé les 34 rencontres du dernier exercice pour une moyenne de 7 points et 2,8 passes en 17.5 minutes de jeu.

❗ Effectif 2021-2022 👉 Chris JONES à la mène ! En provenance du Maccabi Tel-Aviv, le meneur de jeu Américain rejoint LDLC ASVEL pour la prochaine saison !

Un turnover estival d’ampleur

Le Texan de 28 ans, qui mesure 1 m 88, est présenté par TJ Parker, le coach du club villeurbannais, comme "un meneur de jeu gestionnaire, avec une grosse qualité de passes et très fort sur le pick and roll". Il rejoint Victor Wembanyama, Raymar Morgan, Dylan Osetkowski, Élie Okobo et Kostas Antetokoùnmpo, arrivés à l’Asvel ces dernières semaines pour renforcer la raquette et pallier les départs de plusieurs cadres : Guerschon Yabusele, Thomas Heurtel, Noris Cole ou encore Ismaël Bako.