Basket : l’Asvel fait tomber le champion d’Europe

Avec 11 points, Paul Lacombe a fortement contribué au succès de son équipe. (Photo by Loic VENANCE / AFP)

L’Asvel a signé un succès retentissant mardi 12 octobre à l’Astroballe, à Villeurbanne, en faisant tomber le champion d’Europe. Le club villeurbannais a comblé un retard de 19 points pour remporter son troisième succès de suite dans la compétition européenne.

Pour son troisième match d’Euroligue, le champion de France en titre a semblé dépassé pendant vingt minutes avant de sonner la révolte et de renverser le champion d’Europe en titre. Mardi soir, les spectateurs de l’Astroballe, à Villeurbanne, on a sûrement vu l’un des plus beaux exploits de l’Asvel dans la compétition européenne.

Menés 56-37 à la 23e minute, les Villeurbannais ont remonté 19 points de retard pour infliger une troisième défaite de suite au club turc d'Efes Anadolu Istanbul (75 -73). Les joueurs de TJ Parker restent donc invaincus cette saison après trois succès en championnat de France et autant dans la compétition européenne où ils ont provisoirement pris la tête du classement avec Milan.

Prochain match dès jeudi

L’entraîneur villeurbannais n’a pas caché sa joie après la rencontre, la qualifiant tout simplement "d’incroyable. C'est la première fois que je vis ça comme coach. On est à -19 face à la meilleure équipe d'Europe. Les joueurs n'ont rien lâché. Je n'ai pas reconnu mon équipe en première mi-temps, mais ensuite, nous avons fourni des efforts fabuleux pour renverser le match", c’est enthousiasmé TJ Parker, rapporte l’AFP.

Les joueurs de l’Asvel retrouveront leur parquet dès jeudi lors de la réception du Maccabi Tel Aviv, contre qui ils tenteront de porter à quatre leur série de succès.