Baisse des températures : la Loire et la Haute-Loire en alerte jaune grand froid

Météo France a placé la Loire et la Haute-Loire en alerte jaune grand froid. Les températures vont continuer de descendre dans la nuit et pourraient atteindre les -20°C.

Une première cet hiver. Météo France a placé la Loire et la Haute-Loire en alerte jaune "grand froid" ce dimanche après-midi. Selon le service météorologique, l'alerte sera maintenue au mois jusqu'à ce mardi 14 janvier dans la matinée.

Si les températures étaient déjà négatives ce dimanche matin, elles continueront de descendre dans la nuit. Selon la préfecture de la Loire, -10°C pourraient être ressentis à Saint-Étienne dans la nuit de dimanche à lundi. Et elles pourraient bien descendre jusqu'à -20°C en altitude, notamment dans le Pilat.

⚠️Le @Dep_Loire42 est en vigilance JAUNE GRAND FROID, depuis ce 12 janvier 10h, jusqu'au mardi 14 janvier matin.

🌡️Les températures ressenties la nuit prochaine sur le bassin stéphanois seront de -10°. Elles pourront atteindre -20° en altitude (notamment dans le Pilat).

Un numéro d'urgence mis en place

Avec l'activation du plan "grand froid", les communes des deux départements pourront déclencher des mesures exceptionnelles pour venir en aide rapidement aux personnes les plus vulnérables.

La préfecture de Haute-Loire alerte ses habitants et les incite à la plus grande vigilance, notamment s'ils pratiquent des activités "sensibles au risque météorologique". De son côté, la préfecture de la Loire rappelle que le numéro d'urgence sociale, le 115, est "gratuit et anonyme". "Il permet d'orienter de façon immédiate les personnes en difficulté vers la structure d'hébergement la plus proche", indique-t-elle sur X.