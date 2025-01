Beaujolais : le meilleur gamay du monde 2025 se situe à Marchampt

Un panel d'experts était réuni ce samedi à la Cité internationale pour la 15e édition du Concours international du Gamay. Le choix s'est arrêté sur un beaujolais-villages, produit à Marchampt.

Le "Meilleur Gamay du monde" 2025 se situe dans le Beaujolais. Ce samedi 11 janvier, un panel d'experts du vin et d'amateurs éclairés s'est réuni à la Cité internationale pour choisir le lauréat. Et à l'unanimité, c'est le beaujolais-villages du Relais du Colombier qui a été désigné lors de cette 15e édition. Un domaine situé à Marchampt, une commune de 470 habitants dans le Beaujolais.

Présenté parmi plus de 730 échantillon de ce cépage, le vin rouge du Relais du Colombier a été décrit comme gourmand et fruité. Une immense fierté pour Laurent et Véronique Ducros, viticulteurs au Relais du Colombier, dont la "cuvée 2023" a eu un franc succès. À eux deux, le couple exploite plus de 7,5 hectares de vignes, et ce depuis 38 ans.

"Un bon aboutissement pour notre métier"

"Je ne vais pas appeler ça un graal, mais c'est un bon aboutissement pour notre métier. Nos vignes sont toutes travaillées à la main, par rapport aux fortes pentes que nous pouvons avoir. Et puis après, les vins sont élaborés dans mon petit cuvage", a expliqué Laurent Ducrot au micro de nos confrères de BFM Lyon.

"On essaye de vinifier avec tout l'amour qu'on peut donner à nos raisins et c'est peut-être un peu pour ça qu'on arrive à ces niveaux-là. On est encore tout émoustillés de ce trophée", a-t-il gaiement ajouté.

Pas de quoi prendre la grosse tête pour le viticulteur. "On va rester nous-même, on va continuer à travailler pour faire du bon beaujolais-villages, avec ce gamay si facile à boire, et qui s’adapte si bien aux papilles", a-t-il indiqué au Progrès. L'an dernier, les ventes du vainqueur du meilleur gamay 2024 avaient explosé.