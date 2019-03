Avant l'opération escargot, Lyon est déjà bien bloqué par les bouchons

L'opération escargot des auto-écoles n'avait pas encore débuté ce 4 mars que la circulation automobile était déjà très difficile à Lyon et autour.

Ce 4 mars, mieux vaut laisser sa voiture à la maison et prendre son vélo ou les transports en commun. Tous les ingrédients du cocktail de la congestion sont présents : retour de vacances, changement sur le carrefour à l'entrée du cours Lafayette et opération escargot des auto-écoles (lire ici).

Ainsi, bien avant que le cortège ne se lance, la ville est déjà bloquée. On compte 4 kilomètres de bouchon de chaque côté du tunnel de Fourvière, 8 km entre Grigny et Saint-Fons, en direction de Paris, sur l'A450, 4 km à l'entrée de Lyon, 6 km sur le périphérique Laurent Bonnevay en direction de Paris, sur l'A46 Sud, 10 km de bouchons en direction de Paris, sur l'A43 et 6 km en direction de Lyon. De manière générale, tous les axes de la ville sont saturés ce lundi matin.

Dans le centre-ville de Lyon, ça coince également autour du cours Lafayette, dont l'entrée côté Rhône est désormais réservé au bus et vélo, les automobilistes sont invités à prendre la rue de Bonnel (lire ici). Dans la mesure du possible, il est préférable d'éviter désormais le secteur et de reporter ses déplacement sur les transports en commun et vélo.