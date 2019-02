Lyon : petite partie du cours Lafayette réservée aux bus et vélo dès lundi

Les automobilistes devront faire attention à Lyon. A partir du lundi 18 février, ils n'auront plus le droit d'aller directement dans le cours Lafayette, depuis le pont du même nom.

La décision a été saluée, que ce soit du côté des usagers des transports en commun sur le secteur, mais aussi cyclistes et habitants. À partir du 18 février, l'entrée du cours Lafayette, côté Rhône, fait sa petite révolution. Une petite partie au début du cours, sera réservée aux bus et vélo.

Concrètement, les automobilistes qui arriveront depuis le pont Lafayette ou le quai du Général Sarrail devront obligatoirement s'engager sur le quai Augagneur. Ils ne pourront pas rejoindre directement le cours Lafayette. S'ils souhaitent l'emprunter, ils devront donc tourner rue de Bonnel, puis sur le cours de la Liberté, avant d'arriver cours Lafayette.

Cette décision a été prise pour garantir aux bus C3, C13, C14 et 27 un double site propre entre le pont Lafayette et le pôle multimodal Laurent Bonnevay, sans qu'ils ne soient bloqués dans la circulation. Ainsi, ce sont 100 000 voyageurs tous les jours qui bénéficieront des avantages de ce carrefour repensé, et cela sans compter les nombreux cyclistes qui passent également sur le secteur.