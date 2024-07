Auvergne-Rhône-Alpes : les voitures-radars privées débarquent d'ici 2025

En tout, ce sont 126 voitures-radars privées qui vont voir le jour en Auvergne-Rhône-Alpes, en Provence-Alpes-Côte-d'Azur et en Occitanie d'ici 2025.

Jusqu'à maintenant épargnées, la région Auvergne-Rhône-Alpes, et plus globalement les régions du sud-est de la France, vont finalement être équipées de nouvelles voitures-radars privées, selon des informations de nos confrères du Progrès.

126 voitures d'ici à 2025

D'ici à 2025, 126 voitures-radars privées devraient débarquer dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi qu'en Provence-Alpes-Côte-d'Azur et en Occitanie. Ces véhicules, équipés d’un dispositif fixé sur la planche de bord et permettant de flasher les automobilistes en excès de vitesse, présentent un coût annuel compris entre 75 000 et 120 000€ par voiture. Les trois régions étaient les dernières à encore résister à la mise en place de ce dispositif.

Lire aussi : À Lyon, l’activation des radars de covoiturage attendra encore "1 à 2 mois"

Un appel d'offres de l'Etat

Un appel d'offres lancé par l’Etat vient d'être publié et les candidats ont jusqu'au 29 juillet prochain pour déposer leur proposition chiffrée, dans le but de mettre en concurrence les sociétés qui assureront le fonctionnement de ces voitures radars. Ce sera ensuite à la Direction à la Sécurité Routière de faire son choix, ce qui devrait porter le délai de mise en œuvre de ces nouvelles voitures radars dans le sud, à l’horizon du début 2025.

Une trentaine de départements sont concernés par l’installation de ces nouvelles voitures-radars, avec un déploiement qui se fera progressivement, au rythme de la formation de nouveaux conducteurs et de l’arrivée du matériel nécessaire à la transformation des véhicules.

Lire aussi : La Métropole de Lyon presse l’État pour obtenir une cinquantaine de radars