Une analyse inédite montre que six villes de la région ont enregistré parmi les plus fortes hausses de leur température moyenne en Europe.

Il s'agit d'une enquête exclusive publiée par l'European Datajournalism Network (EDJNet). Une étude titanesque, basée sur plus de cent millions de données météorologiques, montre que toutes les plus grandes villes européennes sont plus chaudes au XXIe siècle qu'elles ne l'étaient au XXe siècle.

Parmi les 451 villes du classement, 64 sont françaises et 6 sont établies en Auvergne-Rhône-Alpes. La hausse de la température moyenne annuelle relevée au XXIe siècle (jusqu'au 31 décembre 2017) par rapport à la moyenne annuelle relevée au XXe siècle varie entre 1,08°C (pour Lyon) et 0,93°C (pour Annecy).

Lyon : +1,08 °C (212e)

Valence : + 1,05 °C (242e)

Roanne : + 1,04°C (254e)

Clermont-Ferrand : + 0,99 °C (302e)

Grenoble : + 0,94°C (345e)

Annecy : +0,93°C (352e)

Lire aussi : Réchauffement climatique : quel impact à Lyon ?