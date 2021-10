Auvergne-Rhône-Alpes : la campagne de vaccination contre la grippe débute

Vendredi 22 octobre, la France lance sa campagne annuelle de vaccination contre la grippe saisonnière. L'Agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes invite les plus fragiles à se faire vacciner.

Du 22 octobre 2021 au 31 janvier 2022, une campagne de vaccination contre la grippe est lancé à destination des personnes les plus fragiles. Il s’agit pour la grande majorité des plus de 65 ans et des femmes enceintes, mais aussi des personnes atteintes de certaines pathologies : asthme, diabète, insuffisance cardiaque, sida… Tous les soignants, et les aides à domicile sont aussi concernés. La vaccination contre la grippe a déjà débuté depuis le 18 octobre dans les EHPAD.

Le vaccin est pris en charge à 100 % par l'Assurance maladie. Il est à retirer dans une pharmacie, sur présentation d'un bon, préalablement envoyé par l'Assurance maladie.

Pour les patients pas encore vaccinés contre le covid-19 et qui comptent se faire vacciner prochainement, pas d'inquiétude : les deux vaccins peuvent être administrés en même temps. "La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande la coadministration des vaccins contre la grippe et contre le Covid-19. Les premières données indiquent que la coadministration est généralement bien tolérée et ne diminue pas la protection conférée par les deux vaccins", précise l'Agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes.