À l'occasion de la troisième édition de la semaine des métiers du tourisme, du 17 au 23 mars, plusieurs événements sont prévus en Auvergne-Rhône-Alpes.

L'Auvergne-Rhône-Alpes, deuxième région la plus touristiques de France avec notamment 12 % des emplois liés au tourisme, accueillera près de 400 événements pour la semaine des métiers du tourisme, du 17 au 23 mars. Son coup d'envoi a été donné par Nathalie Delattre, ministre déléguée en charge du tourisme. L'objectif est ainsi de "faire connaître au plus grand nombre les opportunités et les débouchés dans le milieu touristique", détaille la préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Des visites d’entreprises, journées portes ouvertes, forums de recrutement, ateliers de cuisine ou encore conférences sont au programme de cette semaine. On peut noter, par exemple, la présentation des métiers de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry. Tous les événements labellisés et organisés à cette occasion sont référencés sur une cartographie (ici).

Lire aussi : Les traboules au cœur de la nouvelle stratégie touristique de Lyon