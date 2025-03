Le 17 mars, une réunion publique sur le thème du service express régional Métropolitain se tiendra à la maison des Italiens à Lyon (3e).

Lundi 17 mars à 18h30 se tiendra une réunion publique sur le thème du service express régional Métropolitain (SERM) également appelé RER lyonnais. Organisée à la maison des Italiens à Dauphiné Lacassagne (3e), l'événement est ouvert à tous et permettra de discuter du projet.

La réunion se tiendra en deux parties afin d'aborder les points techniques et politiques du futur RER lyonnais. La première traitera de l'évolution et de l'impact des réseaux de transport sur la société. Des sujets animés par des universitaires en sociologie et histoire. Les aspects techniques et financiers du SERM seront ensuite présentés par des ingénieurs et économistes des transports. Enfin, un spécialiste se chargera de présenter les différentes étapes de mise en oeuvre et les différentes perspectives du projet.

Côté politique, le conseiller régional Christophe Geourjon et le vice-président de Sytral Mobilités Jean-Charles Kolhaas seront de la partie. Ils présenteront la vision de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et les actions et ambitions de la Métropole de Lyon en terme de mobilité.

