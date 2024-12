Au buzzer, l'Asvel crée l'exploit face au Real Madrid

Pierric Poupet, entraineur de l’Asvel. (Photo by Stefanos Kyriazis / LiveMedia / DPPI via AFP)

A la LDLC Arena, l'Asvel s'est imposée grâce à un tir à la dernière minute face au Real Madrid ce mardi soir en Euroligue. C'est sa première victoire face au grand club espagnol depuis 2003.

Un panier de Paris Lee au buzzer et la LDLC Arena a explosé de bonheur. L'Asvel s'est offert mardi soir une victoire de prestige en Euroligue en venant à bout pour la première fois depuis 2003 du grand Real Madrid à la dernière seconde (80-78). Un tir décroché alors qu'il ne restait qu'une seconde et 8 dixièmes à l'horloge et alors qu'Andre Roberson avait réalisé un contre tout aussi décisif sur un tir de Facundo Campazzo sur l'action précédente.

Très grand Maledon

Emmenés par Théo Maledon (23 points, 7 passes), les Villeurbannais ont tout donné dans le quatrième quart-temps pour s'offrir le droit de rêver en fin de match. Dominé par l'Asvel en début de match, le Real Madrid avait pris les choses en main après la pause grâce notamment à un Facundo Campazzo inspiré. Les Espagnols menaient de neuf point à la 28e minute de jeu.

Après avoir recollé dans le dernier quart temps, les hommes de Pierric Poupet ont vu les Madrilènes prendre de nouveau cinq points d'avance à l'entrée de la dernière minute. Mais encore une fois grâce à Maledon, l'Asvel est revenu dans la course pour emmener le grand Real dans un money-time de feu.

Avec cette victoire, la cinquième en treize journées d'Euroligue, et la deuxième d'affilée après Anadolu Efes vendredi (97-82), l'Asvel s'offre un peu d'air et se replace provisoirement à la 14e place avant son déplacement à Milan vendredi.