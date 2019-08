Attaque à Villeurbanne : il n'y a pas de deuxième agresseur

(Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

Un homme a tué un jeune homme de 19 ans et blessé huit autres personnes ce samedi après-midi, vers 16h30, à Villeurbanne. Lors d'une attaque au couteau. Contrairement à certaines informations qui ont circulé, il n'y avait pas de deuxième agresseur.

Un jeune homme de 19 ans est mort, cet après-midi, à proximité de l'arrêt de métro Laurent-Bonnevay, à Villeurbanne, sauvagement agressé par un homme. Huit autres personnes ont été blessées.

Quatre conducteurs TCL et des passants ont poursuivi l'agresseur et sont parvenus à le maîtriser et à l'arrêter jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre.

Il n'y avait pas de deuxième homme en fuite

Après le drame, certaines informations ont circulé, faisant état d'un deuxième agresseur en fuite et activement recherché par la police. Nous vous indiquions qu'il fallait faire preuve de la plus grande prudence avec cette information, qui ne nous était pas confirmée.

Ce soir, à 21h, nous pouvez vous confirmer qu'il n'y a pas de deuxième agresseur.