Attaque à Villeurbanne : tout ce que l'on sait déjà

Lors d'une attaque à l'arme blanche, un individu a fait un mort et plusieurs blessés à la gare routière de Laurent Bonnevay, à Villeurbanne, près de Lyon. Quelles sont les informations déjà connues ?

Ce samedi 31 août vers 16h30, un individu a attaqué à l'arme blanche des passants qui attendaient le bus ou étaient présents sur la gare routière de Laurent Bonnevay, à Villeurbanne, près de Lyon. Le dernier bilan fait état d'un mort, un jeune homme de 19 ans et huit blessés, dont trois grièvement. L'individu a été maîtrisé et arrêté par des personnels du réseau TCL et des passants, jusqu'à l'arrivée des policiers. Ils avaient pris en chasse l'agresseur, ce qui a fait croire à d'autres personnes présentes qu'il s'agissait d'une rixe.

Un homme au profil difficile à établir

Le profil de l'homme serait difficile à établir, il aurait en effet donné plusieurs identités aux enquêteurs, dont celle d'un ressortissant afghan de 33 ans. Il ne possédait aucun papier sur lui. On ignore encore ses motivations. Pour l'instant, la piste terroriste n'est pas retenue. Selon le ministère de l'Intérieur, la police judiciaire de Lyon est saisie des chefs d'"assassinat" et "tentative d'assassinat". Le parquet national anti-terroriste est "en observation", mais non saisi. L'individu a été placé en garde à vue.

La @PoliceNationale est mobilisée, sous l'autorité du procureur de la République, pour faire toute la lumière sur l'agression à l'arme blanche survenue à #Villeurbanne.

L'hypothèse d'un deuxième suspect non confirmée pour le moment

Evoquée après l'attaque, l'hypothèse d'un deuxième suspect n'a pas été confirmée pour l'instant. Les policiers cherchent activement à savoir s'il s'agit d'une réalité ou non selon nos informations, sans avoir pu repérer de deuxième individu sur les éléments déjà en leur possession.

Gérard Collomb "extrêmement choqué"

Présent à proximité, alors qu'il se rendait au match de l'Olympique lyonnais, le maire de Lyon Gérard Collomb est arrivé rapidement sur les lieux de l'attaque. Se disant "extrêmement choqué", il a déclaré "Il faut attendre les conclusions de l'enquête, tant qu'on ne les a pas, on ne peut rien dire, il faut rester très prudent".

De son côté, le président de la métropole de Lyon, David Kimelfeld a fait de son émotion. Il "s’incline devant la victime et les blessés". L’élu veut aussi "saluer la bravoure des passants qui sont intervenus" pour arrêter l’assaillant. Le président de la métropole appelle aussi à la "plus grande prudence quant aux informations qui peuvent être divulguées".

Bruno Bonnell, député LREM de Villeurbanne : "Il convient d'attendre de connaître les motivations de l'individu qui a commis cette attaque. Soit c'est une personne déséquilibrée soit cet acte à une portée terroriste et il faudra en tirer les conclusions. A l'heure actuelle, il ne faut pas se précipiter dans l'interprétation. Attendons d'en savoir plus et laissons l'enquête se poursuivre".

Enfin, Didier Vullierme, adjoint à la sécurité de Villeurbanne, a réagi lui aussi ce samedi soir : "Cet événement tragique crée une vive émotion. Laurent Bonnevay, c'est un lieu du quotidien. Il y avait beaucoup de monde au moment des faits. Le secteur est maîtrisé par les forces de l'ordre. Il n'y a pas matière à céder à la panique. Une enquête est en cours. Le procureur de la République s'exprimera sur la nature de cet acte. Je ne connais pas les motivations de l'individu qui a été interpellé".