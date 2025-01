Une enquête publiée par la Banque de France jeudi 16 janvier, prévoit une reprise modérée de l'activité industrielle dans la région Auvergne-Rhône-Alpes en janvier.

Après un mois de décembre particulièrement compliqué pour le secteur industriel en Auvergne-Rhône-Alpes, les entreprises s'attendent à une reprise modérée de l'activité pour ce début d'année, selon une enquête publiée par la direction régionale de la Banque de France ce jeudi 16 janvier, et à laquelle 8500 entreprises, de tous secteurs, ont répondu.

Un mois de décembre très compliqué pour l'industrie

Cette enquête a confirmé le recul sensible de la production industrielle en décembre, dans des proportions plus fortes qu'au plan national. Dans le détail, ce repli a été plus important dans l'industrie automobile, les fabrications de produits en caoutchouc et plastique, ainsi que dans l'industrie chimique. Ce contexte a entraîné la réduction des effectifs et le recours au chômage partiel par certaines entreprises. Les fermetures annuelles ont également été plus fréquentes que les années précédentes.

Les carnets de commandes restant insuffisants, les entreprises industrielles n'anticipent qu'une reprise timide de l'activité en janvier.

Autre secteur en difficulté en décembre : le secteur du bâtiment, en particulièrement l'activité du gros œuvre qui s'est de nouveau repliée. Les professionnels espèrent une stabilisation de l'activité en janvier. En revanche, les services marchands et les travaux publics sont dans une bonne dynamique.