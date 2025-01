Un incendie s'est déclaré dans la nuit de dimanche 19 janvier, sur le site de l'entreprise Suez Recyclage et Valorisation, située à cheval entre la commune de Feyzin et de Saint-Fons. Une odeur de brûlé est perceptible dans toute l'agglomération.

Un importante panache de fumée blanche et une odeur de brûlé se sont répandues dans le ciel de l'agglomération lyonnaise ce dimanche 19 janvier. En cause l'incendie qui s’est déclaré cette nuit sur le site de la société SUEZ Recyclage et Valorisation DEEE, qui stocke des déchets d’équipements électriques et électroniques.

D'après la préfecture du Rhône, l'incendie a été géré par les pompiers du site. Ils ont ensuite reçu le renfort de 50 sapeurs-pompiers du SDMIS, notamment pour l’approvisionnement hydraulique. Toujours d'après les autorités, l’incendie est circonscrit et ne menace pas de se propager. Les pompiers espèrent l'avoir maîtrisé en milieu de journée.

Une fumée non toxique d'après les autorités

Le SDMIS a déployé un réseau de mesure de la qualité de l'air. Air dont la qualité est déjà dégradée depuis plusieurs jours dans le bassin lyonnais, en raison d'un épisode de pollution. Selon la préfecture, les premières analyses n'indiquaient pas de toxicité.

Sur les réseaux sociaux, nombreux sont les habitants de l'agglomération à se plaindre de cette odeur "incommodante" et "étouffante". Certains disent l'avoir senti jusque Neuville-sur-Saône, et même dans le Beaujolais.