Après sa lettre contre Barbarin, le père Vignon sanctionné par l'Église

À l’origine d’une pétition demande la démission du cardinal Barbarin, le prêtre Pierre Vignon a été démis de ses fonctions de juge ecclésiastiques par les évêques de Rhône-Alpes.

Prêtre dans le Vercors, juge au tribunal ecclésiastique de Lyon, et Grande gueule de Lyon Capitale en octobre, Pierre Vignon a été démis de ses fonctions de juge par les douze évêques de la région Auvergne-Rhône-Alpes, rapporte l'Obs. Une révocation qui survient quelques mois seulement après la lettre ouverte qu’il avait écrite pour exhortait le cardinal Barbarin à démissionner et à prendre acte de ses erreurs. Publiée sur Internet, la pétition liée à sa lettre ouverte a été signée par plus de 100 000 personnes. Le timing de cette révocation interroge donc. Joints par l'Obs, aucun responsable religieux de la région n’a souhaité commenter ce choix. Le prêtre a lui “regretté, mais accepté” cette décision.

Questionné en octobre par Lyon Capitale sur les éventuelles pressions qu'il aurait pu recevoir suite à sa lettre, Pierre Vignon nous répondait : “Chez nous, tout se passe en gants blancs. C’est charmant et il n’y a jamais un cri. Plutôt du style à se verser du poison dans la tasse. Mais, si on peut appeler cela des pressions, elles sont perdues d’avance. J’ai la chance d’avoir une grande tranquillité d’âme et d’avoir hérité des miens le don de la repartie. Si on m’embête, une petite sortie remet les choses d’aplomb. Et lorsqu’on a reçu une fois une décharge, en général, on n’en demande pas une deuxième.” Il était juge depuis 2002 à l'officialité de Lyon, dirigée par le cardinal Barbarin, dont le procès dans l'affaire Preynat aura lieu début 2019.